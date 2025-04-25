Вашингтонские наперстки Кирилл Рогов

25.04.2025, 10:10

1,424

Трамп будет изображать мнимую уступку как свой миротворческий триумф.

Посланник Уиткофф опять отправится к Путину, чтобы повторить тот же трюк, который он уже один раз проделал на прошлой неделе.

По сведениям источников агентства Блумберг, США потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность. Путин, естественно, сначала на это не будет соглашаться. Но потом все-таки согласится, выставив жесткие ограничения по численности, типам вооружений и допустимым поставкам со стороны Европы.

Трамп будет изображать эту мнимую уступку как свой миротворческий триумф и требовать от Украины и Европы признать эти требования Путина, которые будет представлять частью тяжелого компромисса, которого ему удалось добиться.

Точно также на прошлой неделе Уиткофф съездил к Путину и привез Трампу известие, что Путин считает своими территории, которые он не сумел завоевать в течение трех лет. Тогда Трамп предложил Путину обменять незавоеванные территории на официальное признание Крыма российским, а также снять санкции.

Теперь ситуация повторяется. Путин объявил целью своей вооруженной агрессии «демилитаризацию Украины». Но ему не удалось завоевать ее и поставить в Киеве марионеточное правительство, которое подпишет капитуляцию и продиктованные Путиным условия.

Тогда почему посланник Уиткофф едет к нему с просьбой разрешить Украине иметь армию и военную промышленность? У Украины есть армия и военная промышленность. И Путин, потерявший более полумиллиона солдат убитыми и раненными это, как раз, знает.

Кто-то скажет, что Трамп и Уиткофф – это просто наивные дураки, которых Путин водит за нос. По большому счету это, вероятно, так и есть. Но не в данном случае. В данном случае они просто играют на стороне Путина. Стремление Трампа добиться быстрого результата заставляет его отказываться от всех вариантов давления на Путина, которые потребуют времени и усилий. Ресурс, который им кажется более простым и доступным, – это оказывать давление на Зеленского.

Поэтому они прибегают к одному и тому же трюку. Сначала они начинают обсуждать с Путиным его заранее завышенное требование, а потом представляют удовлетворяющий Путина вариант как компромисс и миротворческое достижение Трампа.

Трамп и Уиткофф одержимы заключением с Путиным «большой сделки», и ради этого помогают ему заключить соглашение по Украине на столь выгодных для него условиях, которых он в ином случае бы не мог добиться. И в этом смысле – это не глупость, а цинизм. А глупость будет потом – когда Путин кинет их с проектом «большой сделки». Потому что из того, как они ведут себя в переговорах по Украине, Кремль делает для себя один вывод. Из этих людей можно вить веревки, но нет смысла обсуждать с ними серьезную сделку.

Кирилл Рогов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com