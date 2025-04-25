В Орше девушка попала под поезд, но чудом выжила 25.04.2025, 12:15

23-летняя девушка переходила железную дорогу в наушниках.

На железнодорожной станции «Орша-Центральная» чуть не случилась трагедия. Под поезд попала 23-летняя девушка из Сенненского района.

Выйдя из электрички, она шла через железнодорожные пути в наушниках и не обратила внимания на опасность — прямо перед ней на перрон шел поезд. Девушка вышла на переход, не посмотрев по сторонам, и поезд ее сбил, пишет Orsha.eu.

К счастью, от удара она просто отлетела на перрон, и для нее все обошлось только ушибами.

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