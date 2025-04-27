Рубио: Следующая неделя станет решающей в переговорах о мире

Рубио: Следующая неделя станет решающей в переговорах о мире4
- 27.04.2025, 17:39
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Глава Госдепа США заявил, что есть причины для оптимизма.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующая неделя станет решающей в переговорах по завершению войны в Украине. По его словам, сейчас стороны ближе к мирному соглашению, чем за прошлые три года полномасштабной войны.
«Есть причины для оптимизма, но есть и причины для реализма тоже. Мы близки, но недостаточно близки (к соглашению)», — заявил Рубио в программе Meet the Press в эфире телеканала NBC.
Рубио заявил, что в ближайшую неделю Штаты оценят прогресс в урегулировании войны и примут решение, участвовать ли в дальнейшем в мирном процессе, или переключиться на другие проблемы.
Госсекретарь добавил, что администрация Трампа не вводила новых санкций против РФ, ведь хочет сблизить конфликтующие стороны.