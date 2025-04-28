В Сирии из могилы извлекли останки отца Асада

В Сирии из могилы извлекли останки отца Асада10
- 28.04.2025, 20:02
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Хафез Асад стал правителем Сирии в 1971 году и занимал этот пост до своей смерти в 2000-м.
Неизвестные в камуфляже извлекли из могилы останки отца свергнутого диктатора Сирии Башара Асада Хафеза Асада и увезли в неизвестном направлении, сообщает Syria TV со ссылкой на фотографии и видео. Отец Асада, умерший в 2000 году, был похоронен в семейном мавзолее в городе Кардаха в провинции Латакия.
На одном из видео, опубликованном сирийской газетой Zaman al-Wasl, запечатлено, как раскапывают могилу, утверждает Syria TV. Оно снято 17 апреля, утверждает издание.
В прошлом декабре, после свержения диктатора Сирии, люди в камуфляже сожгли гробницу Хафеза Асада, в том числе гроб. Там же захоронены его жена Аниса и старший сын Басиль.
Хафез Асад стал правителем Сирии в 1971 году и занимал этот пост до своей смерти в 2000-м. Затем страну возглавил его сын Башар, который был свергнут повстанцами в начале декабря.
Диктатор Сирии бежал из страны и получил убежище в России.