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В Сирии из могилы извлекли останки отца Асада

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  • 28.04.2025, 20:02
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В Сирии из могилы извлекли останки отца Асада

Хафез Асад стал правителем Сирии в 1971 году и занимал этот пост до своей смерти в 2000-м.

Неизвестные в камуфляже извлекли из могилы останки отца свергнутого диктатора Сирии Башара Асада Хафеза Асада и увезли в неизвестном направлении, сообщает Syria TV со ссылкой на фотографии и видео. Отец Асада, умерший в 2000 году, был похоронен в семейном мавзолее в городе Кардаха в провинции Латакия.

На одном из видео, опубликованном сирийской газетой Zaman al-Wasl, запечатлено, как раскапывают могилу, утверждает Syria TV. Оно снято 17 апреля, утверждает издание.

В прошлом декабре, после свержения диктатора Сирии, люди в камуфляже сожгли гробницу Хафеза Асада, в том числе гроб. Там же захоронены его жена Аниса и старший сын Басиль.

Хафез Асад стал правителем Сирии в 1971 году и занимал этот пост до своей смерти в 2000-м. Затем страну возглавил его сын Башар, который был свергнут повстанцами в начале декабря.

Диктатор Сирии бежал из страны и получил убежище в России.

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