Китай отреагировал на пошлины Трампа после глобального падения бирж

Китай отреагировал на пошлины Трампа после глобального падения бирж4
- 5.04.2025, 19:42
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Пекин обратился к США с призывом.
Китай отреагировал на пошлины президента США Дональда Трампа после глобального падения бирж. Пекин призвал США прекратить использовать тарифы как средство давления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Китай призвал Вашингтон к «равноправным консультациям» после того, как глобальные рынки обвалились в ответ на торговые пошлины.
Государственное агентство новостей Синьхуа опубликовало позицию китайского правительства, заявив, что США должны «прекратить использовать тарифы как оружие для подавления экономики и торговли Китая».
«Рынок высказался», - сказал представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякун в заметке на Facebook.
Он также опубликовал фото, фиксирующее падение на американских биржах, что было зафиксировано в пятницу, 4 апреля.
Заметим, что Трамп ввел дополнительные 34% тарифы на китайские товары в рамках резких сборов, наложенных на большинство торговых партнеров США, что в целом увеличило общие сборы на Китай до 54%.
Трамп также закрыл торговую лазейку, которая позволяла малозначительным посылкам из Китая попадать в США без пошлины.