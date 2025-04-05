Китай отреагировал на пошлины Трампа после глобального падения бирж 4 5.04.2025, 19:42

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Пекин обратился к США с призывом.

Китай отреагировал на пошлины президента США Дональда Трампа после глобального падения бирж. Пекин призвал США прекратить использовать тарифы как средство давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китай призвал Вашингтон к «равноправным консультациям» после того, как глобальные рынки обвалились в ответ на торговые пошлины.

Государственное агентство новостей Синьхуа опубликовало позицию китайского правительства, заявив, что США должны «прекратить использовать тарифы как оружие для подавления экономики и торговли Китая».

«Рынок высказался», - сказал представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякун в заметке на Facebook.

Он также опубликовал фото, фиксирующее падение на американских биржах, что было зафиксировано в пятницу, 4 апреля.

Заметим, что Трамп ввел дополнительные 34% тарифы на китайские товары в рамках резких сборов, наложенных на большинство торговых партнеров США, что в целом увеличило общие сборы на Китай до 54%.

Трамп также закрыл торговую лазейку, которая позволяла малозначительным посылкам из Китая попадать в США без пошлины.

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