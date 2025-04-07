Трамп пригрозил Китаю новыми тарифами и прекращением переговоров

Трамп пригрозил Китаю новыми тарифами и прекращением переговоров1
- 7.04.2025, 18:54
Дополнительные тарифы могут начать действовать уже с 9 апреля.
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные тарифы в 50% против Китая, если тот не отменит свои последние тарифные меры, принятые в ответ на американские пошлины.
Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщает «Европейская правда».
Американский президент возмутился объявлением Китая наложить тарифы в размере 34% на американские товары в ответ на тарифные меры США.
Он напомнил, что США обещали отреагировать на подобные действия «новыми, значительно более высокими тарифами в дополнение к тем, что были установлены изначально».
«Таким образом, если Китай не отменит свое 34%-ное повышение, превышающее уже имеющиеся долгосрочные торговые злоупотребления, до завтра, 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы против Китая в размере 50%, начиная с 9 апреля», – анонсировал Трамп.
Также он добавил, что «все переговоры с Китаем относительно их запросов на встречи с нами будут прекращены».
Напомним, что на прошлой неделе Дональд Трамп объявил о введении 54% тарифов на весь китайский импорт в США – это самый высокий показатель среди всех иностранных государств.