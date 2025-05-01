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WSJ: В Tesla ищут замену Маску

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  • 1.05.2025, 11:35
WSJ: В Tesla ищут замену Маску
Илон Маск

В компании это отрицают.

После серьезного падения акций Tesla совет директоров компании начал искать замену гендиректору Илону Маску. В частности, члены совета директоров обратились в несколько фирм по подбору руководителей, чтобы они разработали официальную процедуру поиска, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что в последнее время в Tesla росла напряженность: продажи падали, а Маск проводил значительную часть своего времени в Вашингтоне, руководя Департаментом эффективности правительства (DOGE). В прошлом месяце совет директоров встретился с Маском и сказал ему, что он должен больше времени уделять Tesla и сказать об этом публично. Миллиардер не сопротивлялся.

Журналисты указывают, что на прошлой неделе компания заявила о падении прибыли за первый квартал на 71%. После этого Маск сказал инвесторам, что в скором времени вернется к своей работе в Tesla.

Тем временем в компании опровергают информацию журналистов о поиске замены Маски. Глава совета директоров Tesla Motors Робин Денхолм заявила, что это «абсолютная неправда». Сам Маск назвал статью «грубым нарушением этики».

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