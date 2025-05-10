Карбункул позора 7 Александр Невзоров

10.05.2025, 12:45

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На трибунах парада в Москве удалось собрать интересный ассортимент.

На трибунах парада путинской «победы» удалось собрать почти все отбросы человечества.

В ассортименте: изгои, пытатели, расстрельщики, преступники, каннибалы и воры со всех концов света. Все вместе они придали шоу на Красной площади ослепительную помоечность.

Конечно, главным карбункулом позора сиял сам Путин, но и помимо него, всякой нечисти хватало.

Владелец Буркино-Фасо тов. Траоре известен любовью к массовым внесудебным казням. Совершив военный переворот он не опускался до банального запулемёчивания «врагов режима», а всегда подходил к делу уничтожения «лишних в стране людей» креативно, с огоньком и выдумкой. В частности, любил ковшом экскаватора, зацепив под нижнюю челюсть, оторвать голову крепко привязанного оппонента.

Хозяин Конго с 1979 года тов. Сассу-Нгрессо, тоже изобретатель нестандартных способов умерщвления целых семей.

А вот г. Мадуро (Венесуэла) не обременял себя изобретательством, а просто ухлопывал неугодных «в затылок, в упор». Впрочем, наркоторговля отнимала у него все свободное, да и рабочее время. ( в международном розыске, как крупнейший наркоторговец мира).

Бразильский да Сильва - опытный, матерый ворюга, многократно до чиста опустошавший казну государства. Пытался исправиться, переключившись на коррупцию, но за нее то и сел в тюрьму.

Обросшие орденами Северокорейские генералы - большую часть жизни служили комендантами концлагерей.

Все прочие «гости и фигуранты» парада примерно такого же типа. Кроме, конечно Фицо и Вучича, которые давно оформлены в Кремле на ставки. Фицо числится парикмахером с жалованием в 5.000 €, а Вучич полотером с примерно таким же окладом.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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