Зеленский: Буду ждать Путина в четверг в Турции лично 8 11.05.2025, 20:15

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Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что ждет от РФ прекращения огня.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать российского диктатора Владимира Путина в Турции в четверг, 15 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины.

«Мы ждем от завтра прекращения огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», - подчеркнул он.

Президент Украины также добавил, что надеется, что на этот раз россияне не будут искать причин, почему они не могут.

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