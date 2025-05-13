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«Это старичье ничего не может»

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  • 13.05.2025, 9:22
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«Это старичье ничего не может»
офицер ВС РФ

Известный российский офицер заговорил о профнепригодности Путина.

Россия проиграла войну и навсегда потеряла Украину. Такое откровенное заявление сделал известный в Z-сообществе российский офицер Иван Отраковский, пишет «Диалог.UA».

По его мнению, так называемая «СВО» закончится заморозкой действующей линии фронта с размещением в Украине западных миротворцев. Это поставит крест на планах Кремля захватить Киев.

«Киевскую Русь мы теряем! Вообще! (...) И мы не отодвигаем страны НАТО, а наоборот, его приблизили. Взяв 20% территории, будем орать на 9 мая: «Победа! Присоединили! Собиратели русских земель». А при этом потеряли 80%. Вот это «победители». Изначально планы «СВО» были все территории. Нам говорил Шойгу, что роботы будут, лазеры… А по факту мясные штурмы. Итог, что собаки-роботы, платформы безэкипажные с пулеметами с АГСами будут с той стороны, будет накачка. А у нас все останется на уровне болтовни. Ничего не будет! Будут, как на Донбассе в начале 2022 года хватать таксистов, продавцов, врачей, давать мосинки и вперед на штурм», - заявил Z-патриот.

Он весьма дерзко высказался о высшем руководстве России. «Это старичье не умеет ничего, только торговать. Они не скрывают, говорят: «Мы с Трампом будем торговаться». Не отстаивать интересы, а торговаться. Три года еле двигаются, перебили кучу народу, оставили Харьковскую область, оставили Херсон! Палку в улей и наворачивают, пчелы злятся и начинают жарить. Вот что они сделали. Я думаю, это сознательная провокация. Все, что творится с 2014 года, это сознательная диверсия против русского народа», - констатировал Отраковский.

​"Это старичье ничего не может", - офицер ВС РФ заговорил о профнепригодности Путина

В российском Z-сообществе нарастает гнев на фоне провала так называемой "СВО" и попыток Кремля договориться с Америкой.

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