У Путина есть только два варианта 2 Игорь Рейтерович

14.05.2025, 13:53

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Коллаж: «Главред»

Россия получила ультиматум.

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф в своем интервью Breitbart News выразил надежду на встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля уже в ближайшее время. Его слова сопровождались «ультиматумом» от Трампа: Вашингтон выйдет из мирного процесса, если Украина и Россия не проведут прямых переговоров. Такие слова - скорее, были адресованы именно Москве, а не Киеву. Потому что Украина не против переговоров, о чем публично объявлял Зеленский. Штаты пытаются активизировать Российскую Федерацию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

Заявления о возможном выходе США из переговоров - это пока только угрозы, которые сейчас направлены, опять же, в адрес Российской Федерации. Почему так? Потому что Путин на самом деле заинтересован в том, чтобы Трамп остался в переговорах. Потому что если Трамп выйдет из процесса, это развяжет руки Соединенным Штатам и Европе для дополнительного давления на Россию и усиления военно-технической помощи Украине. Это очень простые и взаимосвязанные вещи. В этом контексте можно сказать, что Уиткофф, кажется, впервые передал России определенный сигнал: мы уже наговорились, теперь вы должны встречаться с Украиной и о чем-то говорить.

Почему американцы делают акцент именно на личной встрече Зеленского и Путина? Потому что это стиль Трампа. У него очень персонифицированная политика. Трамп прекрасно понимает, что Путин - единственный человек, который на России принимает решения. И решил его простимулировать для выхода на переговоры. Трамп постоянно подчеркивает, что они с Зеленским и Путиным могут втроем встретиться и поговорить. Это для него важно.

Встреча определенной делегации низшего уровня России с делегацией низшего уровня из Украины будет восприниматься Трампом как относительно приемлемый, но все-таки недостаточный шаг. На определенный период времени США могут согласиться с такой позицией России, но у Вашингтона уже реально есть свои дедлайны. И эти дедлайны - возможно дни или максимум недели. Дальше для сохранения собственного лица Трампу придется принимать решения. Он этого не хочет, но ему будет некуда деваться. Если США увидят, что Россия и дальше продолжает затягивать переговоры, Вашингтон окажется в ситуации, когда необходимо будет ужесточать санкции в отношении Москвы. На кону рейтинг Трампа. И он не будет его разменивать на дружеские отношения с Россией.

В общем шанс на поездку Путина в Турцию мизерный. Сейчас россияне очень слабо комментируют историю с переговорами. Они говорят, что поедет определенная делегация и вроде бы будет Лавров. Но в последний момент Путин может все изменить, потому что Москве надо будет как-то перехватывать инициативу.

Возможны два формата.

Первый - в четверг утром Россия объявит перемирие и присоединится к 30-дневному прекращению огня. После этого Москва отправит в Турцию делегацию низшего уровня.

Если переговоры будут на уровне низших делегаций, Зеленскому никоим образом не стоит принимать в них участия. Встреча с каким-то Лавровым не нужна - это не его уровень, не президента страны.

Второй - Путин решает лететь в Турцию. Были слухи, что сегодня Трамп может позвонить Путину, или наоборот, и обсудить этот вопрос. Если Путин все-таки прилетит в Стамбул, туда прибудет и Трамп. После этого могут быть встречи в формате: Трамп-Путин, Трамп-Зеленский, Зеленский-Путин.

Единственная перспектива, которую могут дать возможные консультации или переговоры, заключается в том, что если они начнутся, у России будет иметь меньше аргументов, чтобы не присоединяться к 30-дневному перемирию. Если представители Кремля уже сели за стол переговоров и вроде бы признали Украину субъектом, тогда логично будет прекратить активную фазу боевых действий и о чем-то разговаривать.

В целом на переговорах Россия будет пытаться продвинуть свой нарратив, чтобы переговоры продолжались параллельно с боевыми действиями, как было в 2022 году. Но Украина, Европа и, кажется, тот же Трамп, хотят сначала установить перемирие, а уже потом проводить переговоры.

Игорь Рейтерович, «Главред»

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