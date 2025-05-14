ВСУ уничтожили позиции взлета российских FPV-дронов на Курском направлении
- 14.05.2025, 22:39
Видео.
Операторы подразделения РУБпАК «Прайм» 5-го пограничного отряда уничтожили четыре позиции взлета вражеских FPV-дронов и 14 мест укрытия российских военных на Курском направлении.
Об этом сообщает Telegram Госпогранслужбы Украины.
«Беспилотники под руководством операторов РУБпАК «Прайм» 5-го пограничного отряда — это управляемая карма для врага», - говорится в заметке под видео.
Как сообщили в ГПСУ, пограничники уничтожили 4 позиции взлета вражеских FPV-дронов, 6 вражеских пехотинцев, 3 средства связи, 14 мест укрытия противника и 1 склад с боекомплектом.