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ВСУ уничтожили позиции взлета российских FPV-дронов на Курском направлении

  • 14.05.2025, 22:39
ВСУ уничтожили позиции взлета российских FPV-дронов на Курском направлении

Видео.

Операторы подразделения РУБпАК «Прайм» 5-го пограничного отряда уничтожили четыре позиции взлета вражеских FPV-дронов и 14 мест укрытия российских военных на Курском направлении.

Об этом сообщает Telegram Госпогранслужбы Украины.

«Беспилотники под руководством операторов РУБпАК «Прайм» 5-го пограничного отряда — это управляемая карма для врага», - говорится в заметке под видео.

Как сообщили в ГПСУ, пограничники уничтожили 4 позиции взлета вражеских FPV-дронов, 6 вражеских пехотинцев, 3 средства связи, 14 мест укрытия противника и 1 склад с боекомплектом.

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