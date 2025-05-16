Россия выступила против присутствия США на переговорах с Украиной в Стамбуле 1 16.05.2025, 13:33

Представитель Турции только выступит с приветствием и тоже покинет переговоры.

Вероятно, представитель США не будет присутствовать во время переговоров Украины с Россией в Стамбуле 16 мая. Об этом пишет корреспондент BBC Том Бейтман, который тоже присутствует в Турции.

«Насколько я понимаю, американский чиновник Майкл Энтон - старший помощник Рубио (госсекретаря США Марко Рубио, - ред.) - не будет присутствовать на встрече Россия-Украина-Турция», - отметил Бейтман.

Он добавил, что Энтон отдельно встретится с главой российской делегации Владимиром Мединским из российской делегации.

Также российский Интерфакс со ссылкой на собственные источники сообщил, что российская делегация выступила против присутствия представителей Соединенных Штатов во время прямых переговоров Украины с Россией в Стамбуле 16 мая. Кроме того, представитель Турции только выступит с приветствием и покинет переговоры.

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