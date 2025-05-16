закрыть
16 мая 2025, пятница, 13:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия выступила против присутствия США на переговорах с Украиной в Стамбуле

1
  • 16.05.2025, 13:33
Россия выступила против присутствия США на переговорах с Украиной в Стамбуле

Представитель Турции только выступит с приветствием и тоже покинет переговоры.

Вероятно, представитель США не будет присутствовать во время переговоров Украины с Россией в Стамбуле 16 мая. Об этом пишет корреспондент BBC Том Бейтман, который тоже присутствует в Турции.

«Насколько я понимаю, американский чиновник Майкл Энтон - старший помощник Рубио (госсекретаря США Марко Рубио, - ред.) - не будет присутствовать на встрече Россия-Украина-Турция», - отметил Бейтман.

Он добавил, что Энтон отдельно встретится с главой российской делегации Владимиром Мединским из российской делегации.

Также российский Интерфакс со ссылкой на собственные источники сообщил, что российская делегация выступила против присутствия представителей Соединенных Штатов во время прямых переговоров Украины с Россией в Стамбуле 16 мая. Кроме того, представитель Турции только выступит с приветствием и покинет переговоры.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин