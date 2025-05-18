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Министр финансов США: Мы без колебаний усилим санкции против России

  • 18.05.2025, 22:55
Министр финансов США: Мы без колебаний усилим санкции против России
Скотт Бессент

Ограничительные меры будут скоординированы с ЕС.

Соединенные Штаты Америки вместе с Европой «без колебаний» усилят санкции против Российской Федерации, если кремлевский правитель Путин не будет вести мирные переговоры «в духе доброй воли».

Как сказал в интервью CBS News министр финансов США Скотт Бессент, президент Дональд Трамп очень четко дал это понять. Сейчас, по словам американского министра, надо посмотреть, что произойдет, когда обе стороны сядут за стол переговоров:

«Что я могу вам сказать, так это то, что санкции были очень неэффективными во времена администрации Джо Байдена. Они держали их на низком уровне, потому что боялись, что это подтолкнет внутренние цены на нефть».

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