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Путин и Трамп завершили телефонный разговор

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  • 19.05.2025, 19:48
  • 5,278
Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Он длился больше двух часов.

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

О том, что разговор начался, в Белом доме сообщили после 17.30 по Минску. Позже Кремль подтвердил, что разговор лидеров идет. Путин созвонился с Трампом из здания музыкальной школы, которая находится на территории Образовательного центра «Сириус».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее подтвердил время начала разговора — 17:00 мск — и назвал разговор «важным с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров».

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор через три дня после переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Это была первая очная встреча сторон за три года. В результате переговоров Россия и Украина проведут крупнейший обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Также они договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного прекращения огня и пропишет это в деталях.

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