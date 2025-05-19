Мерц: Европа усилит давление на Москву

Мерц: Европа усилит давление на Москву4
- 19.05.2025, 22:51
Канцлер Германии анонсировал санкции против РФ.
Европа договорилась с президентом США Дональдом Трампом об усилении санкций против РФ. Об этом 19 мая написал в соцсети Х канцлер Германии Фридрих Мерц.
По его словам, такая договоренность была заключена после разговора Трампа с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.
«Европа и Америка в этом вопросе полностью едины: мы будем активно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву посредством санкций», – написал Мерц.