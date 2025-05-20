Баскетболистка, которую 13 раз признавали лучшей в Беларуси, объявила о завершении карьеры
- 20.05.2025, 19:46
Анастасия Веремеенко оставит спорт в статусе чемпионки Беларуси.
37-летняя Анастасия Веремеенко в статусе чемпионки Беларуси приняла решение оставить спорт.
На протяжении последней пары лет баскетболистка, выступающая на позиции центровой, представляла «Горизонт». Клуб из Минской области вместе с ней в понедельник в 15-й раз стал триумфатором национальной Суперлиги. При этом в достижении победы над «Минском» в пяти матчах (3:2) Веремеенко сыграла центральную роль. Она была признана MVP, то есть самым ценным игроком противостояния.
Отметим, что Веремеенко нет равных по числу признаний в качестве лучшей баскетболистки страны. По итогам сезонов она удостаивалась этого звания 13 раз. Анастасия Веремеенко
Анастасия, помимо родного «Горизонта», играла за российскую «Надежду» и турецкий «Фенербахче». С национальной сборной, где долгое время являлась лидером, завоевала бронзу чемпионата Европы-2007, а также была участницей чемпионатов мира и двух Олимпиад.