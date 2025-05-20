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Баскетболистка, которую 13 раз признавали лучшей в Беларуси, объявила о завершении карьеры

  • 20.05.2025, 19:46
Баскетболистка, которую 13 раз признавали лучшей в Беларуси, объявила о завершении карьеры

Анастасия Веремеенко оставит спорт в статусе чемпионки Беларуси.

37-летняя Анастасия Веремеенко в статусе чемпионки Беларуси приняла решение оставить спорт.

На протяжении последней пары лет баскетболистка, выступающая на позиции центровой, представляла «Горизонт». Клуб из Минской области вместе с ней в понедельник в 15-й раз стал триумфатором национальной Суперлиги. При этом в достижении победы над «Минском» в пяти матчах (3:2) Веремеенко сыграла центральную роль. Она была признана MVP, то есть самым ценным игроком противостояния.

Отметим, что Веремеенко нет равных по числу признаний в качестве лучшей баскетболистки страны. По итогам сезонов она удостаивалась этого звания 13 раз. Анастасия Веремеенко

Анастасия, помимо родного «Горизонта», играла за российскую «Надежду» и турецкий «Фенербахче». С национальной сборной, где долгое время являлась лидером, завоевала бронзу чемпионата Европы-2007, а также была участницей чемпионатов мира и двух Олимпиад.

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