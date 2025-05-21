закрыть
21 мая 2025, среда, 15:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Действия Лукашенко могут стать оружием гибридной войны»

  • 21.05.2025, 14:28
  • 1,870
«Действия Лукашенко могут стать оружием гибридной войны»

Видят ли в Литве угрозы со стороны белорусского режима?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с аналитиком Вильнюсского института политического анализа Марюсом Лауринавичюсом.

— Не так давно Лукашенко заявил, что договорился с премьер-министром Пакистана о прибытии в Беларусь 150 тысяч мигрантов из этой страны. Могут ли они быть использованы для атак на литовскую границу?

— Безусловно. Лукашенко продолжает гибридную атаку, используя мигрантов. Любые его действия могут превратиться в очередное оружие гибридной войны.

— Осенью в Беларуси пройдут совместные с Россией учения «Запад-2025». Видят ли в Литве угрозу в этих маневрах?

— О независимой Беларуси говорить не приходится. Это Россия. Угроза со стороны РФ существует, она никуда не делась. Любые учения, любые мероприятия, конечно, настораживают.

Однако и официальная власть, и общество, думаю, пока на это смотрит совсем без какой-то паники. На Западе разные аналитики рассуждают о том, что это может стать предлогом для агрессии. Лично мое мнение, это будут те же учения, которые проводятся каждые четыре года.

Ничего особенного не пройдет. Я не вижу в Литве какого-то особенного интереса или особенной озабоченности из-за этих учений.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров