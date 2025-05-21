«Действия Лукашенко могут стать оружием гибридной войны» 21.05.2025, 14:28

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Видят ли в Литве угрозы со стороны белорусского режима?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с аналитиком Вильнюсского института политического анализа Марюсом Лауринавичюсом.

— Не так давно Лукашенко заявил, что договорился с премьер-министром Пакистана о прибытии в Беларусь 150 тысяч мигрантов из этой страны. Могут ли они быть использованы для атак на литовскую границу?

— Безусловно. Лукашенко продолжает гибридную атаку, используя мигрантов. Любые его действия могут превратиться в очередное оружие гибридной войны.

— Осенью в Беларуси пройдут совместные с Россией учения «Запад-2025». Видят ли в Литве угрозу в этих маневрах?

— О независимой Беларуси говорить не приходится. Это Россия. Угроза со стороны РФ существует, она никуда не делась. Любые учения, любые мероприятия, конечно, настораживают.

Однако и официальная власть, и общество, думаю, пока на это смотрит совсем без какой-то паники. На Западе разные аналитики рассуждают о том, что это может стать предлогом для агрессии. Лично мое мнение, это будут те же учения, которые проводятся каждые четыре года.

Ничего особенного не пройдет. Я не вижу в Литве какого-то особенного интереса или особенной озабоченности из-за этих учений.

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