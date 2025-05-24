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Жителям Кобрина объяснили, почему в местной больнице не будет аппарата МРТ

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  • 24.05.2025, 9:41
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Жителям Кобрина объяснили, почему в местной больнице не будет аппарата МРТ

Врачи заявили, что «целесообразнее направлять пациентов в Брест или Барановичи».

Во время встречи с трудовым коллективом предприятия «ВЕЛПАК-Кобрин» заместитель главного врача Кобринской ЦРБ Алла Волотовская заявила, что установка аппарата МРТ в городе пока не планируется. По ее словам, целесообразнее направлять пациентов в Брест или Барановичи, где подобное оборудование уже имеется, пишет BG.Media.

Врач объяснила это тем, что за год в районе проводится всего около 600 таких исследований, и этого недостаточно для оправдания закупки и содержания аппарата.

Однако жители Кобрина восприняли это объяснение скептически. Они отмечают, что ожидание бесплатного МРТ длится 2-3 месяца, а при подозрении на онкологию — до 45 дней. Люди жалуются, что за это время болезнь может значительно ухудшиться.

Некоторые рассказывают, что вынуждены обращаться в платные клиники, так как ждать столько нет возможности.

В интернете пользователи критикуют решение не устанавливать МРТ в городе, отмечая, что ранняя диагностика жизненно важна, особенно при серьезных заболеваниях, и что 80 тысяч населения района заслуживают доступа к такой технике.

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