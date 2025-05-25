В Могилеве утонул студент из Эфиопии

В Могилеве утонул студент из Эфиопии5
- 25.05.2025, 10:07
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Место для купания, где произошел трагический инцидент, не является оборудованным для купания.
Вечером 24 мая в Могилеве поступило сообщение о тонущем человеке в реке Днепр. На место выехали спасатели из МЧС и сотрудники ОСВОД.
По информации МЧС, позднее выяснилось, что компания молодых людей отдыхала на берегу. Один из них, 21-летний студент из Эфиопии, решил искупаться. Спустя некоторое время он исчез под водой.
Тело молодого человека было обнаружено спасателями. Место для купания, где произошел трагический инцидент, не является оборудованным для купания.
По факту смерти проводится проверка Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета.