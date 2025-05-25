В Могилеве утонул студент из Эфиопии 5 25.05.2025, 10:07

2,090

Место для купания, где произошел трагический инцидент, не является оборудованным для купания.

Вечером 24 мая в Могилеве поступило сообщение о тонущем человеке в реке Днепр. На место выехали спасатели из МЧС и сотрудники ОСВОД.

По информации МЧС, позднее выяснилось, что компания молодых людей отдыхала на берегу. Один из них, 21-летний студент из Эфиопии, решил искупаться. Спустя некоторое время он исчез под водой.

Тело молодого человека было обнаружено спасателями. Место для купания, где произошел трагический инцидент, не является оборудованным для купания.

По факту смерти проводится проверка Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com