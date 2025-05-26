Глава СВР Украины: «Орешник» Лукашенко может только сниться 1 26.05.2025, 11:38

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Сейчас на территории Беларуси нет ядерного оружия.

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко подчеркнул, что носители ядерного оружия на территории Беларуси есть, но самого оружия нет.

Об этом он рассказал сегодня, 26 мая, в интервью «Укринформу».

Также на сегодняшний день Беларусь не сможет принимать активное участия в войне против Украины. Сейчас на границе Лукашенко сосредоточил всего до 2 тысяч военнослужащих, чтобы, по большому счету, отвлекать ВСУ.

Более того, сами солдаты Лукашенко морально не готовы вступать в войну. Иващенко также заявил, что многие командиры белорусской армии образование получили в РФ, в начале 2022 года давили на Лукашенко, чтобы тот вступил в войну на стороне РФ. Однако ни тогда, ни сегодня ни сам белорусский диктатор, ни население страны не хотят воевать.

После 2022 года Лукашенко был вынужден отдать Путину свою военную технику и боеприпасы. Сейчас Минск снова возобновил производство боеприпасов. Более 80% белорусских предприятий ВПК интегрированы в ВПК РФ. Грубо говоря, белорусский ВПК — это как продолжение российского.

Сейчас на территории Беларуси нет ядерного оружия. Лукашенко обещал до конца 2025 года построить всю необходимую для этого инфраструктуру. Он также сильно надеется получить от Путина «Орешник».

Однако, уверен Иващенко, что Беларусь никогда не получит от РФ ядерное оружие.

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