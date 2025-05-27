Мастер некачественно отремонтировал авто, владелец решил добиться справедливости 27.05.2025, 15:18

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Чем все закончилось?

Эта история началась еще в марте прошлого года: автомобилист сдал в ремонт машину. Помимо сварочных работ, требовалась покраска кузова и замена запчастей. С исполнителем договорились, что ремонт займет 20 рабочих дней, а по итогу он составил 4 месяца и стоил 10 000 рублей.

Но это полбеды. Заказчика не устроило качество работ. Договориться полюбовно не удалось, дело дошло до суда, отмечает «Онлайнер».

Какие претензии к индивидуальному предпринимателю, выполнявшему ремонт, предъявил владелец автомобиля? После выполнения ремонта он обнаружил многочисленные дефекты: некачественная покраска кузова, повреждение элементов салона и остекления, отсутствие части комплектующих, проблемы с запуском автомобиля и электрооборудованием и т. д. Кроме того, сроки ремонта, оговоренные устно, были превышены более чем в три раза.

Истец просил суд расторгнуть договор подряда и взыскать с ответчика оплаченную по договору подряда сумму в размере 10 000 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей. Ответчик в судебном заседании исковые требования признал частично.

Суд, исследовав материалы дела, заслушав участников процесса, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Исходя из положений п. 3 ст. 31 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 года Nº90-3 «О защите прав потребителей» (далее - Закон) потребитель вправе расторгнуть договор о выполнении работ и потребовать возврата уплаченной за выполненную работу денежной суммы, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы.

В силу ст. 18 Закона моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом, изготовителем, исполнителем его прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, возмещается причинителем вреда при наличии вины, которая предполагается, если иное не предусмотрено законодательными актами. Обязанность доказывания отсутствия вины лежит на причинителе морального вреда.

Решением суда Ленинского района г. Могилева постановлено:

- расторгнуть договор подряда от 12 марта 2024 года на ремонт автомобиля, заключенный между истцом и ответчиком;

- взыскать с ответчика в пользу истца оплату, произведенную по договору, в сумме 10 000 рублей, денежную компенсацию морального вреда в размере 300 рублей;

- взыскать с ответчика в доход государства госпошлину в сумме 320 рублей.

Решение не обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу.

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