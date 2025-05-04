На концерте Леди Гаги сорван теракт
- 4.05.2025, 22:45
Злоумышленники хотели получить известность в социальных сетях.
В Бразилии правоохранительным органам удалось предотвратить теракт на концерте популярной певицы Леди Гаги. Полиция сообщила, что предотвратила взрыв, который должен был прогреметь на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, сообщает ВВС.
Уточняется, что организаторы вербовали участников для совершения атак с использованием самодельных взрывных устройств. По предварительной версии, целью плана было получение известности в социальных сетях.
По данным полиции, задержаны ответственный за план и подросток. Предполагаемый организатор был арестован за незаконное хранение огнестрельного оружия, а подросток - за хранение детской порнографии.
Правоохранители также сообщили, что ответственные за подготовку теракта способствовали радикализации молодежи.
Согласно заявлению Министерства юстиции Бразилии, группа представляясь поклонниками Леди Гаги. Полиция в рамках операции «Фальшивые монстры», выдала ордера на обыски в нескольких штатах, в результате чего были изъяты электронные устройства и другие материалы.