Почему Лукашенко не может переобуться? Виталий Цыганков

6.05.2025, 9:32

Фото: Getty Images

Есть ряд ряд экономических, политических, кадровых, идеологических и даже психологических причин.

Нередко, когда появляются очередные сообщения об освобождении политзаключенных или о каких-то тайных консультациях официального Минска с западными эмиссарами, неравнодушные люди задаются вопросом: а не может ли Лукашенко переобуться в полете, изменить свою ориентацию, свою пророссийскую внешнюю политику?

Короткий ответ – нет. Дело здесь, конечно, не в каких-то твердых ценностно-политических принципах этого человека – он своей биографией не раз доказывал, что, если ему это выгодно, может изменить любые принципы.

При том уровне зависимости от России, которую Александр Лукашенко сам себе создавал долгими годами (а в особенно глубокую яму попал после августа 2020 года, когда только в Москве, как в том кощеевом яйце, скрывалось спасение для его власти), реально переобуться он уже не имеет возможности, даже если бы имел такое желание.

Здесь ряд экономических, политических, кадровых, идеологических и даже психологических причин.

Во-первых, экономика Беларуси сегодня рекордно глубоко интегрирована в российскую. Туда идет примерно 65% белорусского экспорта, а еще больше через Россию дальше на Восток, в Китай и Казахстан, которые вместе с Россией входят в пятерку главных торговых партнеров Беларуси.

Во-вторых, Запад не доверяет Лукашенко, который сжег много мостов из-за нарушений прав человека, репрессий и посадку самолета с Романом Протасевичем, а самое главное – фактически стал соагрессором во время широкомасштабного нападения России на Украину, а белорусская промышленность все активнее работает на российскую оборонку.

В-третьих, любой поворот на Запад потребует уступок, ставящих под угрозу основы его власти (освобождение политзаключенных, проведение свободных выборов, независимая пресса). В-четвертых, любой намек на прозападный поворот невыгоден для окружения Лукашенко, состоящего из силовиков (которых на Западе ждет только Гаага) и олигархов: им совершенно не нужен прозрачный и конкурентный бизнес.

Можно сказать, что после загадочной смерти министра иностранных дел Владимира Макея в ноябре 2022 года в окружении Лукашенко нет людей, которых можно было бы условно назвать «прозападными».

Есть и «в-пятых», и «в-шестых» – всего не перечислишь. Кстати, все прежние игры Лукашенко с Западом, как я убежден, были не настоящим «переобуванием», а тактическими шагами, чтобы повысить свою ценность перед Москвой.

«Платите мне больше, а то я сбегу на Запад», – как бы говорил Лукашенко. «Не сбежишь», – отвечала Москва, и еще сильнее зажимала клещи.

Если представить, что Лукашенко вдруг реально захочет вырваться из этих клещей и между минским и московским режимами случится настоящий конфликт, который дойдет до того, что Путин пришлет войска на Беларусь, а Лукашенко (да, я моделирую почти фантастическую ситуацию) будет призывать весь мир помочь, то... ему, диктатору, который убивал собственных граждан во время протестов, из-за которого сотни тысяч людей в течение нескольких лет вынуждены были бежать из страны, который дал территорию своей страны для марша российских войск на Киев, – ему никто не поможет.

Лукашенко это понимает и поэтому не рыпается, образцово исполняет определенную ему роль вассала. Максимум «фронды», которую он может себе позволить – рискнуть не одеть георгиевскую ленту и этим выразить свою «самостоятельность».

Виталий Цыганков, «Белсат»

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