«Мерц по отношению к Лукашенко будет жестким» 4 8.05.2025, 7:43

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Чего ждать от нового канцлера Германии белорусам?

6 мая немецкий Бундестаг выбрал нового канцлера страны. И хотя выборы эти были не вполне безоблачными и состоялись со второй попытки, лидер консерваторов Фридрих Мерц все же возглавил правительство. Что новый канцлер намерен сделать для Германии, и как эти действия могут отразиться в том числе на белорусах, в эфире «Обычного утра» рассуждает историк, политический обозреватель Александр Фридман:

— Общий курс Германии по отношению к Лукашенко не изменится. Он будет таким же жестким и принципиальным, как у предыдущего правительства — подвижек режиму ожидать не следует. А поддержка демократических сил сохранится, для них ситуация отнюдь не ухудшится.

Касательно помощи Украине — она как минимум останется на том уровне, на котором была. Я думаю, даже увеличится, потому что в сегодняшнем коалиционном правительстве есть полное понимание, что Украину надо поддерживать сильнее.

Что же до вопроса TAURUS, Мерц несколько раз и будучи в оппозиции, и после выборов сигнализировал о готовности отправить эти ракеты Украине. Сегодня этот вопрос не на повестке дня, но рано или поздно он встанет вновь. Даже скорее рано, на мой взгляд: уже после следующей серьезной российской атаки на гражданскую инфраструктуру Мерцу напомнят о его обещании.

И вполне возможно, что, несмотря на российские угрозы, ракеты будут в итоге поставлены. Не стоит думать, что это волшебное средство, которое сразу же поможет Украине — но с приходом Мерца на должность федерального канцлера вероятность отправки TAURUS значительно увеличилась.

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