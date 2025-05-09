Украина высылает двух венгерских дипломатов
- 9.05.2025, 20:31
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В ответ на действия Венгрии.
Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии. Они должны покинуть страну в течение 48 часов.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
- Двое венгерских дипломатов должны покинуть Украину в течение 48 часов. Только что мы пригласили посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту, - сообщил Сибига.
Он отметил, что Украина действует в ответ на действия Венгрии, «исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов».
Напомним, сегодня, 9 мая, Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентов венгерской военной разведки, которые действовали на территории Закарпатской области
В рамках спецоперации СБУ задержала двух агентов, которые работали под контролем кадрового офицера венгерской разведки.
Министр иностранных дел Венгрии Перт Сийярто комментировал событие со шпионами. В частности, он заявил, что информацию о том, что на Закарпатье были разоблачены агенты военной разведки Венгрии необходимо рассматривать якобы как «украинскую пропаганду».
Позже стало известно, что Венгрия выслала двух украинских дипломатов.