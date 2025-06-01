ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС «Зоопарк» в Донецкой области 1.06.2025, 19:11

Она стоит около $24 млн.

Военнослужащие ударного подразделения Bulava Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого 31 мая уничтожили радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк» РФ на новопавловском направлении в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook.

Военные уточнили, что стоимость пораженной РЛС – $24 млн. Они назвали эту систему редким и грозным оружием, которое россияне используют для контрбатарейной борьбы.

«Станция точно высчитывает позиции артиллерии, минометов и даже ПВО во время стрельбы. Из-за этого она очень опасна для наших ребят на передовой. Хорошая новость еще и в том, что у россиян очень мало «Зоопарков». А теперь – на один меньше», – говорится в сообщении.