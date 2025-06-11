Самую популярную в мире звезду TikTok выслали из США 3 11.06.2025, 13:44

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Хаби Лейм

Названа причина.

Одного из самых популярных тиктокеров мира Хаби Лейма, у которого 162,2 млн подписчиков, задержали в международном аэропорту в Лас-Вегасе.

Как пишет издание Skynews, 25-летнего мужчину, который является гражданином Италии, остановила иммиграционная и таможенная служба Соединенных Штатов Америки после миграционной политики Дональда Трампа.

«Сенегало-итальянский инфлюенсер был задержан в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе после того, как он «просрочил срок действия своей визы», - отметил представитель иммиграционной и таможенной службы Америки.

Он отметил, что Лейм въехал в США 30 апреля и «превысил срок действия своей визы», которая была на 30 дней. Поэтому тиктокер уже не имел права находиться в этой стране и нарушил иммиграционное законодательство.

К слову, через некоторое время мужчину все же отпустили и он покинул Америку.

Что известно о Хаби Лейме

Хаби стал популярным во время пандемии. Он публиковал забавные ролики в сети и высмеивал известные советы в интернете. Это завирусилось среди пользователей и Лейм собрал более 150 млн подписчиков.

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