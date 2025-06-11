Зеленский: РФ планирует уничтожить Одессу и выйти к границе с Молдовой и Румынией 2 11.06.2025, 21:06

1,484

Владимир Зеленский

Этот город является мишенью для России.

Войска страны-агрессора РФ не оставляют надежды захватить Одессу, а затем выйти к границам с Румынией и Молдовой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 11 июня, выступая на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», который Офис президента Украины транслирует в YouTube.

«Этот город [Одесса] является мишенью для России, и Россия хочет уничтожить его, как это сделала уже с бесчисленным количеством городов и сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион – Одесса, и затем [выйти] к границе с Молдовой и Румынией», – сказал украинский президент.

Зеленский отметил необходимость защиты от союзников Украины и долгосрочных гарантий, что «это никогда не произойдет». Он, в частности, говорил о «реальных инструментах для сдерживания и быстрого реагирования» – от противовоздушной обороны до защиты от киберугроз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com