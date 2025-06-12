Дуэйн «Скала» Джонсон попросил создателей его фигурки заменить ее 4 12.06.2025, 17:05

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Актер обратил внимание на важную деталь.

Актер и бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон захотел, чтобы его фигурка супергероя Черного Адама выглядела более мускулистой. Об этом рассказал создатель игрушек и автор комиксов Тодд Макфарлейн, сообщает британское издание Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Фильм «Черный Адам», вышедший в 2022 году, стал результатом многолетней работы Джонсона. Он исполнил главную роль, сыграв вместе с Пирсом Броснаном, Ноа Сентинео, Алдисом Ходжем и Квинтессой Суинделл.

После выхода фильма компания McFarlane Toys выпустила фигурку по его образу. Однако Джонсон остался недоволен — по его мнению, мышцы в оригинале были недостаточно выражены. Его единственный комментарий был: «Можете сделать меня более рельефным?».

Создатели постарались максимально точно передать костюм персонажа, но ткань скрывала детали телосложения. Поэтому фигурку немного доработали, сделав мышцы более заметными.

По словам Джонсона, он потратил 10 лет на создание «Черного Адама», чтобы «сделать все правильно».

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