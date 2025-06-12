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Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о первых секундах полета

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  • 12.06.2025, 18:49
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Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о первых секундах полета

Через 30 секунд после взлета он услышал «громкий шум».

Первым обнаруженным выжившим в авиакатастрофе с Boeing 787-8 Dreamliner оказался 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш, сообщает Hindustan Times. По его словам, через 30 секунд после взлета он услышал «громкий шум», а потом «самолет разбился».

«Когда я встал, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу», — рассказал он изданию.

О том, что на месте крушения Boeing 787-8 Dreamliner в городе Ахмедабад был найден один выживший, ранее сообщало Ani. Как рассказал агентству комиссар полиции, мужчина был обнаружен на месте 11А.

На борту лайнера находились 242 человека, в том числе 230 пассажиров, два пилота и десять бортпроводников. Из них 169 человек являются гражданами Индии, 53 — подданными Великобритании, семь португальцев и один канадец. Среди пассажиров также присутствовал экс-глава штата Гуджарат Виджай Рупани, пишет Hindustan Times.

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