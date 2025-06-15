Летчик-инструктор объяснил, как россияне могли сбить свой Су-25 15.06.2025, 6:00

Роман Свитан

Самолеты Су-25 работают в паре.

Россия потеряла еще один самолет Су-25. Очевидно в него прилетела своя же ракета от самолета из пары.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал «24 Каналу», что самолеты Су-25, что у россиян, что у украинцев, работают в паре.

Свитан отметил, что штурмовики работают на малых высотах, не более, чем 30 метров, чтобы их не видели локаторы врага. Их скорость примерно 600 км/ч. Затем они заходят под горку, отстреливают неуправляемыми реактивными снарядами, после чего самолеты уходят обратно на малой высоте.

- Скорее всего, friendly fire здесь был с сходом ракеты с не полностью раскрытыми стабилизаторами. Бывает такое, что у неуправляемого снаряда или ракеты не открывается стабилизатор и ее несет в сторону. Похоже, что здесь именно такой вариант, – заметил летчик-инструктор.

Он продолжил, что летчик катапультировался, у него сломана рука. Он сейчас лежит и страдает, думая, за что его в пятницу 13-го сбили свои же. У летчиков есть свои летные законы. Нельзя летать в пятницу 13-го. Обязательно произойдет какая-то беда.

Сможет ли летчик дальше летать

По словам полковника запаса ВСУ, если летчик перед катапультированием сгруппировался и катапультирование состоялось в штатном режиме, то в принципе через некоторое время после ВВК он может будет возвращен в строй. Хотя такое редко бывает.

Здесь была ситуация критическая. Вряд ли здесь была группировка. Его ударило будто кувалдой по ягодицам при выходе. При таком ударе «позвоночник высыпается в трусы». После такого катапультирования сложно восстановиться, – отметил военный эксперт.

Он добавил, что летчик, вероятно, уже летать не будет. Тем более после перелома руки.

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