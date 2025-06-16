В Гомеле 7 лет назад построили туалет почти за миллион долларов 4 16.06.2025, 14:51

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Как он выглядит сейчас?

Житель Гомеля посетил общественный туалет на набережной Сожа, известный как «золотой» из-за высокой стоимости строительства, и остался недоволен, пишет «Флагшток».

Заплатив за посещение 1 рубль, гомельчанин увидел загрязненные швы между плитками, покрытые плесенью, а также неисправную или вообще отсутствующую сантехнику.

Отмечается, что ранее эта уборная уже попадала в поле зрения общественности из-за проблем с подъемником для людей с инвалидностью и нерегулярного режима работы.

Этот туалет был построен в 2018 году. Заведение на 15 кабинок сделали в рекордно короткие сроки: начали в июне, а закончили в октябре. Правда, конечная стоимость работ и материалов, как писала тогда независимая пресса, в итоге вышла дороже, чем предполагалось изначально. Предполагалось, что на постройку подземного туалета потребуется 750 тысяч долларов, в реальности же вышел целый миллион.

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