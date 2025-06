Бойца UFC обвинили в «самой дикой» симуляции в истории ММА

Видео со скандальным моментом набрало более 12 миллионов просмотров.

В ночь с 14 на 15 июня в Атланте прошел турнир UFC, где в октагоне сошлись бойцы Родольфо Беллато и Пол Крейг. В концовке первого раунда Крейг, оказавшись на настиле, совершил запрещенный удар ногой в положении лежа. Изначально Беллато апеллировал к рефери, а затем показал, что не может продолжать бой и начал вести себя так, будто получил тяжелый нокаут.

Видеозапись этого неоднозначного эпизода стала вирусной в социальной сети X, собрав свыше 12 миллионов просмотров. Итогом боя стала его отмена — судьи объявили поединок несостоявшимся.

Rodolfo Bellato fake a brutally KO just to try and get a cheap win over Paul Craig.



What a complete embarrassment!!! The UFC needs to cut him immediately pic.twitter.com/wqXx76c9Oo