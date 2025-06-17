«Еще немного — и догонят цены в Барселоне» 2 17.06.2025, 16:44

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Иллюстративное фото

В Беларуси дорожают не только продукты.

Читатель сайта Charter97.org рассказал, как изменились цены на билет в зоопарк «Диприз» в Барановичах:

— Билеты на нашу семью из 4 человек стоили 150 рублей. Еще немного — и догонят цены зоопарка в Барселоне.

Еще одно разочарование: выяснилось, что чтобы погладить капибару, нужно заранее записываться и дополнительно платить. Мы уже записаться не смогли, так как все было расписано на ближайшие недели. Но впечатлила цена: 100 рублей за то, чтобы побыть 15 минут в компании капибары! Мне кажется, что я за такую сумму согласен скоротать время только с неуловимой чупакаброй!

Среди дополнительных услуг есть еще и лемуротерапия. Она стоит 20 рублей. Но попасть нам не удалось и туда. Сходили также на альпакатерапию, где погладили альпак и покатали детей на пони. Еще плюс 50 рублей расходов из семьи…

А если бы посчастливилось нам встретиться с чупакаброй... извините, капибарой - то на одни билеты за семью нам бы пришлось заплатить 100 долларов.

Так что парк отличный, но доступен не для каждой белорусской семьи. Развлечения детей такого плана еженедельно во время каникул, конечно же, наш бюджет не выдержит. Но радует, что такую возможность, по крайней мере, белорусы имеют.

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