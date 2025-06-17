Цена квадратного метра жилья в Бресте впервые превысила $1000 1 17.06.2025, 17:03

Это исторический максимум.

Май выдался для брестского рынка недвижимости достаточно активным по числу сделок, пишет wikidom.by. По данным на середину июня, в базе зарегистрировано уже 190 сделок — и это число еще увеличится, когда оставшиеся данные поступят в БТИ. Ожидается, что итоговая цифра составит около 200 сделок.

Для сравнения: в апреле было зафиксировано 187 сделок, а в мае 2024 года — 201. Текущий результат можно считать средним для рынка жилья Бреста.

Новостройки дали импульс росту

Особое внимание стоит уделить готовым новостройкам. Их доля в общем объеме сделок в мае составила 12% — это 22 квартиры, что в 2,5 раза больше, чем месяцем ранее. Именно благодаря этим объектам рынок и прибавил в активности.

Основной спрос пришелся на квартиры в новых домах жилых комплексов «Северный бульвар» и «Чайка».

Квадратный метр в Бресте — уже $1 017

Средняя цена квадратного метра в городе за май выросла сразу на 32 доллара, достигнув отметки $1 017. Это исторический момент — брестчане впервые преодолели психологический барьер в $1 000 за метр.

Ранее казалось, что этому росту мешает сдержанный спрос, но динамика последних месяцев опровергла эти ожидания.

Разбивка по сегментам:

Вторичное жилье — $1 010/кв. м (+ $27 за месяц);

Готовые новостройки — $1 069/кв. м (+$41 за месяц).

Как видно, рост наблюдается в обоих сегментах, при этом готовые новостройки дорожают быстрее.

Почему покупают новостройки

Главные драйверы рынка сегодня — именно готовые новостройки. Причина — переход части покупателей с первичного рынка на уже сданные дома. В условиях текущего курса доллара и при использовании ипотечных программ это действительно рациональный шаг.

Кроме того, продажи на первичном рынке в стадии строительства показывают спад.

Цены по типам квартир

Цены росли практически на все виды квартир, за исключением четырехкомнатных:

1-комнатные — $1 049/кв. м (+$11);

2-комнатные — $1 025/кв. м (+$58);

3-комнатные — $934/кв. м(+$20);

4-комнатные — $720/кв. м (-$138).

Особенно заметно подорожали «двушки», которые, как и рынок в целом, пробили уровень $1 000 за квадратный метр. А вот «четырешки» фактически скорректировались после непропорционального роста в предыдущем месяце.

Элитные сделки и структура рынка

Дорогие квартиры (выше $1 000 за метр) составили около 3% всех майских сделок — это шесть объектов. При этом география этих продаж была весьма разнообразной.

Что касается структуры сделок — доминировали двухкомнатные квартиры, их доля составила 45%. В то же время уменьшился спрос на однокомнатные и трехкомнатные квартиры.

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