Знатоки «Что? Где? Когда?» раскусили вопрос белоруски о фигуре на знаменитых картинах Репина и Васнецова 18.06.2025, 9:56

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А вы сможете?

Летняя серия игр в интеллектуальном телевизионном клубе «Что? Где? Когда?» в самом разгаре, а белорусские телезрители буквально в каждой игре пытаются обыграть знатоков, пишет «КП».

В игре команды Виктора Сиднева знатоки взяли верх в «Суперблице» и «Блице». Во втором вопросе «Блица» задачу перед знатоками поставила телезрительница из Минска Людмила Лыткина, спросив:

«Из соединения всего, что мне дали Репин и особенно Васнецов, я сделал верную, на мой взгляд, фигуру. Что имел ввиду Федор Шаляпин?»

Борис Левин ответил: «Шаляпин в это время работал над ролью Ивана Грозного. И портреты Ивана Грозного кисти Репина и Васнецова помогли ему найти правильный образ для своей роли».

Ведущий озвучил правильный ответ: «Работы Ильи Репина и Виктора Васнецова помогли певцу найти образ для роли Ивана Грозного в опере «Псковитянка».

В итоге знатоки выиграли «Блиц», а затем одержали и общую победу со счетом 6:4.

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