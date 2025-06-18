Знатоки «Что? Где? Когда?» раскусили вопрос белоруски о фигуре на знаменитых картинах Репина и Васнецова
- 18.06.2025, 9:56
- 1,252
А вы сможете?
Летняя серия игр в интеллектуальном телевизионном клубе «Что? Где? Когда?» в самом разгаре, а белорусские телезрители буквально в каждой игре пытаются обыграть знатоков, пишет «КП».
В игре команды Виктора Сиднева знатоки взяли верх в «Суперблице» и «Блице». Во втором вопросе «Блица» задачу перед знатоками поставила телезрительница из Минска Людмила Лыткина, спросив:
«Из соединения всего, что мне дали Репин и особенно Васнецов, я сделал верную, на мой взгляд, фигуру. Что имел ввиду Федор Шаляпин?»
Борис Левин ответил: «Шаляпин в это время работал над ролью Ивана Грозного. И портреты Ивана Грозного кисти Репина и Васнецова помогли ему найти правильный образ для своей роли».
Ведущий озвучил правильный ответ: «Работы Ильи Репина и Виктора Васнецова помогли певцу найти образ для роли Ивана Грозного в опере «Псковитянка».
В итоге знатоки выиграли «Блиц», а затем одержали и общую победу со счетом 6:4.