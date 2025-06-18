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Хаменеи отклонил требование Трампа о полной капитуляции

  • 18.06.2025, 18:06
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Хаменеи отклонил требование Трампа о полной капитуляции

Аятолла выступил с угрозами в адрес Вашингтона.

После призыва президента США Дональда Трампа к «безоговорочной капитуляции» Ирана верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи выступил с угрозами в адрес Вашингтона. «Любое военное вмешательство против Ирана, несомненно, нанесет им непоправимый ущерб», - заявил он в обращении, зачитанном в телеэфире в среду, 18 июня.

Хаменеи отклонил требование Трампа и подчеркнул, что с народом Ирана «нельзя говорить на языке угроз», при этом иранцы «полны решимости и будут сопротивляться навязанной войне точно так же, как навязанному миру». Иранские государственные телеканалы, транслировавшие обращение Хаменеи, не показали его, не был слышен и его голос.

МИД Ирана также предостерег иностранные государства от вмешательства в военный конфликт с Израилем. Прямое военное вмешательство третьей страны может привести к «крупномасштабной войне, которая охватит весь регион и даже выйдет за его пределы», заявил представитель иранского ведомства Исмаил Багаи в интервью телеканалу Al Jazeera. Он допустил возможность переговоров с США, заявив при этом о полной утрате доверия к американской администрации.

Накануне Трамп написал в соцсети Truth Social, что ожидает от Тегерана «безоговорочной капитуляции». Он также заявил, что США полностью контролируют воздушное пространство Ирана, и обратился к Хаменеи с открытой угрозой. «Мы знаем точно, где скрывается так называемый «верховный лидер», - написал Трамп и назвал аятоллу «легкой целью». При этом он пообещал, что иранский лидер не будет убит - «по крайней мере сейчас».

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