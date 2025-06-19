Иран запустил по Израилю новую волну баллистических ракет 19.06.2025, 9:18

1,034

Фото: Emanuel Fabian/Times of Israel

Повреждена больница в Беэр-Шеве, есть раненые.

Иран сегодня утром, 19 июня, в очередной раз ударил баллистическими ракетами по нескольким регионам Израиля. Известно, что от обстрела пострадала больница, есть раненые.

Об этом Times of Israel.

Отмечается, что одна из иранских баллистических ракет попала в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве. Всего в результате атаки сообщается уже об около 30 пострадавших.

Всего после последнего иранского обстрела в центральной и южной частях Израиля обнаружено не менее четырех мест падения ракет. Сообщается о попаданиях по домам в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Холоне.

По данным местных СМИ, всего сегодня утром Иран выпустил по территории Израиля не менее 20 ракет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com