«Цирк на колесах»: Путина унизили на Экономическом форуме 4 19.06.2025, 14:05

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Мероприятие проигнорировали западные компании, лидеры БРИКС и большинство российских миллиардеров.

Очередной Петербургский международный экономический форум, с помпой стартовавший в среду, оказался неинтересен крупнейшим международным компаниям, лидерам ключевых «дружественных» России стран и большинству богатейших россиян, контролирующих ключевые активы экономики.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на программу ПМЭФ-2025, ни одна западная компания не отправила своих представителей в Санкт-Петербург, а из топ-50 миллиардеров российского списка Forbes на форум приехали лишь шестеро. Проигноировали мероприятие главы «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер.

Гостями форума, который ежегодно посещает президент Владимир Путин, в разное время были канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Японии Синдзо Абэ, президенты Франции Николя Саркози и Эмманюэль Макрон, председатели КНР Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин.

На этот раз к Путину приехал лишь президент Индонезии Правобо Субианто. А ключевые торговые партнеры России либо не заметили ПМЭФ, либо отправили чиновников второго эшелона: Китай — вице-премьера Дин Сюэсяна, ЮАР — вице-президента Пола Машатиле. Главной иностранной делегаций стал Бахрейн, пославший шейха Нассера аль-Халифа — третьего в очереди на королевский престол

Прежде известный как «Русский Давос», где заключались многомиллиардные долларовые сделки, ПМЭФ деградировал до пропагандисткого шоу. «Это все тот же цирк на колесах», — отмечает Александра Прокопенко, эксперт Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине.

«Никто не говорит ни о каких инвестициях, потому что как вы будете инвестировать в Россию с таким климатом — война, санкции, замедление роста и устойчивая инфляция. — рассуждает Прокопенко. — Главная цель форума показать Путину, что экономика не стагнирует, что всем весело делать бизнес, как обычно (business as usual)».

В прошлом на ПМЭФ заключались крупнейшие международные соглашения. В 2013 году «Роснефть» подписала договор с китайской СNPC о поставках нефти на $270 млрд. В 2017 году немецкая Linde Group на форуме согласилась инвестировать $10 млрд в строительство нефтехимического комплекса в Татарстане, а годом ранее «Газпром» договорился с европейскими энергетическими мейджорами о строительстве газопровода «Северный поток-2».

Теперь же вместо инвестбанкиров и международных экспертов спикерами форума стали дети чиновников кремлевского политбюро: дочь Путина Екатерина Тихонова и 25-летний сын Александр Вайно — сын главы администрации президента Антона Вайно. А среди стендов оказалась экспозиция наград Владимира Спиридоновича Путина, отца российского президента. Стенд создан Домом семейных традиций «Кристиан», который в прошлом году привозил на форум генеалогическое древо Путина.

В прошлом году на ПМЭФ выступали дочь экс-министра обороны Сергея Шойгу Ксения, а также идеолог «русского мира» эксцентрический философ Александр Дугин, а гостями Путина были президент Зимбабве Мнанагва, президент Боливии Луис Катакора и «президент» непризнанной Абхазии Аслан Бжания.

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