За сборную Китая дебютировала 18-летняя баскетболистка с феноменальным ростом
- 19.06.2025, 20:14
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Чжан Цзыюй сразу стала звездой интернета.
18-летняя баскетболистка Чжан Цзыюй дебютировала за национальную женскую сборную Китая и сразу стала звездой интернета. Причина такого внимания — ее уникальный рост: 226 см! Это один из самых высоких показателей в истории женского баскетбола, и о более высоких спортсменках официальной информации нет, пишет «Трибуна».
Свою первую игру за взрослую сборную Чжан провела против Боснии и Герцеговины 16 июня. За 12 минут на площадке она успела набрать 16 очков и сделать 7 подборов, а Китай победил со счетом 127:56.
Zhang Ziyu is now 18 and just made her senior national team debut for China— New York Basketball (@NBA_NewYork) June 16, 2025
She’s up to 7’5”pic.twitter.com/4MiGADUkml
Девушку тут же сравнили с Яо Мином — знаменитым китайским центровым, который также имел огромный рост (229 см).
Ранее Чжан уже заявляла о себе на молодежном уровне. На Кубке Азии U-18 она была признана лучшим игроком (MVP), набирая в среднем 35 очков, 12,8 подборов и почти 3 передачи за матч.
Чжан Цзыюй уже попадала в центр внимания, когда ей было всего 14 лет — фото с турнира U-15, где она значительно превосходила соперниц по росту, стали вирусными.
Объяснение же такого феноменального роста, видимо, в генетике: отец и мать Чжан также были баскетболистами, их рост — 213 и 198 см соответственно.
Сейчас девушка выступает за систему клуба «Пекин» и уже участвовала в Матче звезд Китая. В женскую НБА она сможет попасть не раньше, чем ей исполнится 20 лет — такие правила для иностранных спортсменок.
@lesilewu19 Chinese women's basketball team #zhangziyu #basketball #china #asiancup #chinese ♬ Pretty Girls Walk - Big Boss Vette
Фото и видео с Чжан распространяются в соцсетях, собирая миллионы просмотров — из-за ее роста и стиля игры.