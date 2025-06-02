Евро взлетел на первых летних торгах в Беларуси 2.06.2025, 14:24

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Курс увеличился почти на четыре копейки.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 2 июня белорусский рубль ослаб относительно всех основных валют.

Курс доллара повысился, но еще не доиграл 3 рублей. Евро подорожал почти на 4 копейки. А курс российского рубля демонстрирует максимальный показатель почти за 2 года и 4 месяца.

Итоги валютных торгов 2 июня:

Доллары США: 2,9999 (+0,0041 / +0,14%);

Евро: 3,4158 (+0,0377 / +1,12%);

Российский рубль: 3,7850 (+0,0043 / +0,11%);

Китайский юань: 4,1513 (+0,0140 / +0,34%).

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