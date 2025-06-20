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Вице-губернатора Ленинградской области РФ нашли убитым в своем доме

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  • 20.06.2025, 8:25
  • 6,378
Вице-губернатора Ленинградской области РФ нашли убитым в своем доме
Игорь Петров

Чиновник обнаружен мертвым с огнестрельным ранением.

Вице-губернатора Ленинградской области России Игоря Петрова 19 июня обнаружили в загородном доме мертвым с огнестрельным ранением, сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник.

Тело чиновника нашли в загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района Ленинградской области. Следов взлома нет, предположительно, смертельное ранение он получил во время чистки ружья.

Информацию о гибели вице-губернатора подтвердили в администрации Ленобласти РФ. Там сообщили, что Петров скоропостижно скончался в возрасте 65 лет, но не уточнили причину смерти.

Пост вице-губернатора Ленинградской области РФ Игорь Петров занимал с 2017 года.

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