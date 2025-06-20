Офицеры РФ массово бегут от войны

Офицеры РФ массово бегут от войны2
- 20.06.2025, 14:39
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Сотни командиров перевели в тыл.
Российские офицеры массированно избегают войны. Их переводят в тыловые части, некоторые офицеры ушли в СОЧ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
Как отмечает разведка, более 45% офицеров вооруженных сил РФ, которые находятся в составе резервных подразделений южного военного округа России, не имеют никаких законных оснований для прохождения службы в тылу.
В документах, подписанных начальником штаба южного военного округа генерал-лейтенантом Михаилом Зусько, выявлены факты безосновательного перевода более 900 офицеров в тыловые части. Из них по меньшей мере 200 назначили, несмотря на уже заполненную штатную численность подразделений.
Кроме того, фиксируются случаи самовольного оставления службы этими офицерами.
«Массовый побег с передовой, оформленный как формальный перевод в тыл, свидетельствует о деморализации и кризисе в российском командном составе», - добавляют в ГУР.