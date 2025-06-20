Белорусский дальнобойщик заказал рисунок герба родных Барановичей перед Кельнским собором
- 20.06.2025, 22:08
- 2,066
Видео.
Мужчина из Барановичей, который работает дальнобойщиком в Европе, похвастался в тиктоке тем, как оригинально оставил свое «Я тут был» возле Кельнского собора в Германии.
Возле всемирно известной достопримечательности уже не первый год работают уличные художники, которые за деньги рисуют мелками флаги разных стран в виде сердец. Белорусский дальнобойщик заказал нарисовать герб родных Барановичей.
@vitold.jr #топчик #рекомендация #Барановичи#Кёльнскийсобор ♬ Барановичи - Никита Фоминых
Кстати, услуга эта не дешевая — в комментариях мужчина пишет, что изначально художник озвучил цену 50 евро, но в итоге удалось договориться на 30 евро. Получается больше 100 рублей за рисунок, который исчезнет после первого дождя.
Но дальнобойщик своим выбором доволен, даже несмотря на то, что пришлось ради него отказаться от покупки майки.
А сам художник зарабатывает на таком творчестве несколько раз. Во-первых, ему платит заказчик, во-вторых, другие туристы умиляются, когда видят родной флаг, и бросают на него монеты.