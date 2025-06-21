«Глядя на пенсионеров, прямо чувствуешь эту разницу» 21.06.2025, 11:48

Дальнобойщик сравнил уровень жизни в Беларуси и ЕС — белорусы ему ответили.

Белорусский дальнобойщик выбрал работу в Евросоюзе, так как там можно получать больше, чем на родине. При этом тратить деньги он предпочитает в Беларуси, где может позволить себе хороший уровень жизни. В то же время мужчина считает, что зарплата в 2,5 тысячи евро в ЕС, особенно в Польше, не так и много. Мужчина говорит, что не хочет оставаться в Европе. «Зеркало» спросило читателей, которые живут или работают в странах ЕС, что они об этом думают. Оказалось, что многие с дальнобойщиком не согласны, причем даже его коллеги по отрасли.

Все имена изменены.

Франциск, Польша

С 2022 года я уехал в Грузию, позже переехал в Польшу. У меня образование педагога-филолога, но трудоустраиваться по этому направлению даже не стал искать, потому что в Польше позиций по этому профилю не найти. Поэтому устроился на стройку.

Сначала работал разнорабочим по 10−11 часов в день, был один выходной в неделю. За месяц вырабатывал от 220 до 270 часов. Ставка была 25 злотых в час (это почти 20 рублей — здесь и далее по курсу Нацбанка на 21 июня. — Прим. ред.). Средняя зарплата у меня составляла 5 500−6 000 злотых (4 393−4 793 рублей).

Жилье (комната в хостеле) стоило 1500 злотых (около 1198 рублей). По 1000 злотых в месяц переводил родным (порядка 798 рублей).

Оставшихся 2500−3000 злотых (1997−2396 рублей) вполне хватало на приемлемую жизнь даже в относительно дорогом городе. Цены на продукты такие же, как и в Беларуси. Может, только где-то чуть-чуть выше. Одежда, гигиенические средства, бытовая химия стоят столько же, как и у нас. Денег хватало и на прогулки, и на посиделки в кафе, и на поездки по Европе.

Сейчас я работаю арматурщиком, тружусь по 11 часов в день. Суббота-воскресенье — выходные дни. Зарплата — от 6500 злотых (около 5192 рубля). Квартира обходится в 3000 злотых (около 2396 рублей). Субсидия от администрации города компенсирует где-то шестую часть от нее. Плюс после оформления налоговой декларации по итогам года мне вернули 3000 злотых. Есть скидка на проездной.

В итоге денег хватает на продукты, одежду и другое. Также раз в месяц могу себе позволить ездить по Европе: билеты на лоукостеры в период скидок стоят от 50 до 150 злотых (39−119 рублей). Внутренние поездки по Польше (Варшава, Вроцлав, Гданьск, Белосток) также обходятся совсем недорого.

Например, путешествие в Вену на выходные обошлось в 700 злотых (около 559 рублей). Это за билеты на самолет (туда) и автобус (обратно), гостиницу и питание.

Как видно, комфортно жить при зарплате 6500−7000 злотых вполне можно (около 5192−5592 рубля). Стоит учесть, что многие торговые сети устраивают распродажи, делают огромные скидки, проводят акции, поэтому многие продукты, вещи можно купить гораздо дешевле, чем в Беларуси.

Мирослав, Польша

Я работаю обычным рабочим на заводе. Из того, что вижу я, только жилье и какие-то услуги тут дороже, чем в Беларуси. Но что касается повседневных товаров, продуктов, то с учетом доходов они выходят дешевле. На еду у меня уходит 800 злотых (около 639 рублей), причем я ни в чем себе не отказываю.

К тому же тут больше выбор, грамотный маркетинг, честная конкуренция, разнообразные сервисы и маркетплейсы. Все это помогает найти нужную вещь по комфортной цене. Например, швейцарские кроссовки недавно купил за 180 злотых (143 рубля).

Большой вопрос, например, касается медицины. Она бесплатная (но очень долгие очереди), а есть страховки частных центров. Но часто работодатель помогает с медстраховкой — с доплатой или без нее. Грубо говоря, за 50 злотых (39 рублей) в месяц возможно обеспечить себя всеми возможными исследованиями, консультациями, анализами. А за остальное доплатит фирма.

Базовые услуги типа интернета, связи, проезда, коммунальных платежей стоят по-разному. В моём случае около 900 злотых в месяц (718 рублей).

Самый большой расход — это аренда помещения, она «сжирает» до 30% зарплаты — около 2000 злотых (1597 рублей). И это только аренда без оплаты за коммунальные услуги.

Стоимость путешествий по Европе комфортная. Билеты на самолеты можно найти за копейки: 30−50 злотых (23−39 рублей) до какого-нибудь Мадрида (спасибо шенгену). 1000 злотых (798 рублей) может хватить одному человеку на три дня потусить в Чехии и ни в чем себе не отказывать.

В Польше сходить в кафе, ресторан на двоих можно за 80−150 злотых (63−119 рублей).

Плюс можно сравнить стоимость кредитов. Рынок очень гибкий, можно легко найти ссуду под 12% годовых, а по ипотеке в два раза дешевле. К тому же здесь есть доступ к финансовым рынкам и инвестиционным продуктам (чтобы хранить деньги не только в сберегательной кассе). Так что накопления можно приумножить.

Если посчитать все, то для среднестатистического белорусского работяги выходит дорого. Но в итоге немало остается на руках. В Беларуси у меня ничего не оставалось бы.

Ольгерд, Польша

Пять лет назад мы даже не думали, что будем жить в Польше. Но в связи с известными обстоятельствами (речь о президентских выборах в 2020 году и последовавшими за этим событиями. — Прим. ред.)пришлось уехать. У нас двое детей и кошка, которые, понятное дело, приехали с нами.

Самым сложным было выучить польский язык, но этот этап уже позади. Мы с женой работаем с самого начала, дети пошли в школу. Сейчас старший ребенок учится в университете. Он живет в общежитии, получает стипендию в 1800 злотых (1437 рублей), а младшая готовится к поступлению.

Снимаем довольно большой таунхаус, имеем два автомобиля. К сожалению, не успели продать жилье в Беларуси, теперь собираем на дом «с нуля».

Зарплата на двоих составляет около 14−15 тыс. злотых в зависимости от месяца (11 184−11 983 рублей). Это суммы без учета премий и различных бонусов от нанимателя.

Жилье с интернетом и оплатой за мобильные услуги обходится примерно в 3000 злотых (около 2396 рублей). На топливо тратим около 500 злотых (399 рублей). Около 2500 злотых (1997 рублей) уходит на продукты и фрукты, причем ни в чем себе не отказываем. Правда, и по ресторанам часто не ходим.

На обновки себе и детям вылетает примерно 1000 злотых в месяц. За квартиру и кредит в Беларуси платил около 500 злотых (сейчас будет меньше без отопления). На прочие расходы и питание в школе, допустим, еще 1000 максимум. (Всего это около 1997 рублей. — Прим. ред.).

Итого: в среднем наши траты в месяц составляют около 8500 злотых (6790 рублей). Бывают дополнительные расходы. Плюс ездим на море на две недели каждый год (Хорватия, Италия, Испания). И по Польше выбираемся раз в месяц проехать до какого-нибудь старого замка.

Не шикуем, но удается немного откладывать на будущее жилье. Возвращаться в Беларусь в будущем уже не собираемся, дети наотрез отказались.

Казимир, Беларусь

Казимир работает водителем-дальнобойщиком в фирме соседней страны ЕС (конкретнее государство он не хочет называть в целях безопасности). Живет он в Беларуси, но во время рейсов видит, какие условия у людей в европейских странах.

— Вожу в основном по Германии, Франции, Англии. За несколько лет работы много чего увидел и могу сравнить, как живут люди там и у нас, чем питаются, как одеваются, что продается в магазинах. Сразу скажу, что не согласен с теми, кто говорит, что выгоднее зарабатывать в Европе, а тратить в Беларуси. Это мнение устарело. Лет пять-семь назад, может быть, так и было. Сейчас совсем другая картина.

Цены в Литве, Польше, Франции или Германии и у нас на многое практически одинаковые. Где-то мясо чуть дешевле, где-то дороже, но разница небольшая. Например, в Литве кусок мяса стоит около шесть евро за килограмм (20 рублей), а у нас — примерно 20−22 рубля. Разница копеечная. Одежда, обувь, парфюмерия в Европе лучше по качеству и часто дешевле. В Беларуси если и найдешь хорошие вещи, то стоят они в два раза дороже.

Ассортимент у нас стал беднее, качество продуктов ухудшилось. Бывает, мясо резиновое, не прожарить нормально — такого в Европе я нигде не ел. Да и по овощам, зелени, фруктам в ЕС выбор шире, все свежее. Испорченные яблоки в магазинах там не валяются. Цены на те же капусту, лук, яблоки у нас примерно такие же, как в Германии, но у них все выглядит иначе — аккуратно, чисто.

Когда только начинал ездить, брал с собой еду из дома — гречку, крупы, думал, что так дешевле. А сейчас смотрю на цены. И вот что касается риса, например, то я его с собой не беру, потому что там дешевле. Единственное, что беру, — это гречка, потому что ее в Европе практически нет. А так мне с собой нечего брать, потому что приехал в Литву, Германию и все есть по нормальным ценам.

Зарабатываю примерно 2700 евро (9221 рубля) в месяц, но работаю вахтами: восемь месяцев в году в рейсах, четыре месяца — дома. Если пересчитать, выходит около 1800 евро (около 6150 рублей) в месяц. Этих денег хватает на жизнь. Но у меня есть возможность в ЕС купить одежду и обувь. Ту же обувь на всю семью везу. Получается раз в год с семьей съездить на отдых. Еще удается отложить скромную сумму. Например, на машину.

Так что в ЕС зарплата достойная для жизни в Беларуси. Хотя, думаю, она достойная и для жизни там. Потому что люди не зря такие улыбчивые.

Еще, по моим наблюдениям, там большой плюс — это инфраструктура, которая действительно для людей: дороги, тротуары. Когда приезжаю оттуда домой, у меня прямо неделю или две стресс от того, по каким дорогам мы ездим и по каким тротуарам ходим.

Еще немаловажно, как выглядят люди, в том числе пенсионеры, живущие там. Они все хорошо одеты и ездят на нормальных машинах. Глядя на наших пенсионеров, прямо чувствуешь эту разницу.

«Уровень жизни поднялся»

Некоторые беларусы признались, что после переезда их уровень жизни вырос. Другие считают, что с учетом разницы в доходах и ценах есть схожесть с родиной. «Живу в Польше, не самой богатой стране ЕС. Несмотря на аренду жилья и минимальную зарплату, можно откладывать порядка 300 долларов в месяц. Возможно ли такое в Беларуси? Вопрос риторический», — написал Даниил.

Витовт четыре года живет в Польше и работает строителем. Он не согласен, что уровень жизни в Беларуси почти такой же, как на Западе. До 2020 года он жил в Минске, работал промышленным альпинистом. У него была немаленькая зарплата (точную сумму он не называет), но мужчина признается, что все равно не мог себе позволить того, что удается иметь сейчас. «Тут і набор прадуктаў куды больш разнастайны, чым у Беларусі. І больш усяго магу сабе дазволіць — фрукты, гародніна. Тут лягчэй купіць аўто ў больш дасканалым стане, чым у Беларусі», — говорит он. Мужчина уточняет, что в семье он работает один, но им все равно хватает его зарплаты, даже удается кое-что откладывать. А когда трудились вместе с женой и у них еще не было ребенка, по его словам, они могли в месяц накапливать от 500 до 1 тыс. евро (около 1700−3420 рублей).

Анатолий считает, что если речь идет об аренде или услугах, то у нас это действительно дешевле. «За квартиру, автосервис, платных врачей тот же процент от зарплаты уходит. После этих трат что-то остается и на товары… И это, как правило, больше средней зарплаты в Беларуси. При этом цены на технику и даже сейчас на картошку ниже, чем у нас. Вижу, что у меня траты значительно выросли — в разы. Но при этом уровень жизни поднялся», — говорит он.

«Я зараз жыву лепш, чым у Беларусі, нягледзячы на тое, што рэальна арэнда з камуналкай даражэйшыя. Але я арандую жытло амаль у цэнтры (у Мінску жыла ля МКАД). Я хаджу на тэніс і бокс (3 трэніроўкі ў тыдзень, у Мінску займалася ў трэнажорцы два разы на тыдзень), — призналась Алеся. — Я падарожнічаю. Толькі ў гэтым месяцы дзве краіны, трэцяя яшчэ будзе на наступным тыдні (жывучы ў Беларусі, магла сабе дазволіць паездку кудысьці раз на паўгады). У мяне ўпершыню з’явіўся iPhone менавіта за мяжой (у Беларусі карысталася Xiaomi). Я ў Літве атрымала якаснае лекаванне хутка і бескаштоўна, нават таблеткі выдалі ў бальніцы. А яшчэ са свайго заробку частку я інвестую, чаго ў Беларусі не было (я „інвеставала“ у валюту). Таму жыццё цяпер у мяне нашмат лепшае. І на еўрапейскі заробак я магу сабе дазволіць больш».

Максим согласен со словами дальнобойщика, но лишь частично. Он считает, что если учесть траты и зарплаты, то уровень жизни примерно одинаковый, «но есть нюансы». Мужчина отмечает, что качество жизни в Европе выше: «Например, лосось там — обычная рыба, как у нас минтай, а в Беларуси это уже деликатес».

«Во-вторых, соотношение доходов и расходов может быть схожим, но в абсолютных цифрах разница большая. Откладывать 20% от европейской зарплаты — это совсем не то же самое, что 20% от белорусской. Отпуск дважды в год — на море и на лыжи — не кажется чем-то особенным. Наконец, жить в Европе в одиночку на одну зарплату сложно, но для семейной пары — вполне реально и комфортно», — говорит он.

Маргарита рассказала, что живет в Чехии и работает врачом. На свою нынешнюю зарплату она может позволить себе выплачивать ипотеку, оплачивать образование дочери (за деньги вышло по собственному выбору, хотя большинство гимназий бесплатны), а также несколько раз в год ездить в отпуск по Европе. Участие в конференциях внутри Чехии ей оплачивает работодатель, при этом отпуск не тратится. Также она регулярно посещает международные медицинские конгрессы, выходит один-два раза в год.

Когда она жила в Минске и трудилась на трех работах, позволить себе все это не могла — все крупные расходы, включая отпуск и ипотеку, покрывались из зарплаты мужа, работающего в IT. Только после переезда в Чехию у нее появилось ощущение, что ее доход реально вносит вклад в семейный бюджет.

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