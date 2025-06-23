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Глава МИД Литвы: Смягчать санкции для Беларуси нет оснований

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  • 23.06.2025, 10:15
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Глава МИД Литвы: Смягчать санкции для Беларуси нет оснований
Кястутис Будрис
Фото: Ю. Стацявичюс / LRT

Пока не освобождены все политзаключенные.

После того, как в Беларуси на свободу вышли более десяти политических заключенных в минувшие выходные, включая Сергея Тихановского, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что это не является основанием для рассмотрения отмены санкций, сообщает LRT.

«Литва находится в режиме санкций Европейского союза, мы также ввели свои собственные меры, и на сегодняшний день я не вижу оснований что-то пересматривать», — сказал Будрис журналистам в воскресенье.

Некоторые из введенных национальных и европейский санкций, отметил он, были связаны с ситуацией с правами человека и демократией в Беларуси, а также с поддержкой агрессии России против Украины.

«Если помнить о причинах, по которым они были введены, то это должно быть не одно освобождение политзаключенных или два-три освобождения. У нас уже была серия таких освобождений, но должны быть освобождены все политзаключенные, необходимо прекратить посадки новых заключенных в тюрьмы, и тогда мы сможем о чем-то говорить», — отметил глава МИД.

«Это направление, в котором должен двигаться Лукашенко, пока мы не сможем обсудить возможность пересмотра санкционной политики», – добавил он.

Освобождение граждан Литвы

Кястутис Будрис также заявил, что Литва по мере последних усилий США рассчитывала освободить нескольких литовцев и лиц с видом на жительство в Литве, заключенных по политическим мотивам в Беларуси, но это не было сделано.

«Да, у нас тоже были свои ожидания, да, мы хотели решить этот вопрос, и мы все еще хотим решить этот вопрос, связанный с судьбой нескольких наших граждан в Беларуси, а также с лицами, у которых был вид на жительство в Литве и которые попали там в беду, но на этот раз это сделано не было, поэтому мы оставляем эту работу на будущее», – сказал Будрис журналистам в воскресенье.

«Многие усилия предпринимаются непублично, и да, мы уделяем много внимания и усилий тому, чтобы облегчить жизнь находящимся там людям и чтобы они как можно скорее вернулись домой», – добавил он.

По словам Будриса, несколько человек в Беларуси заключены в тюрьму как «экстремисты» за то, что они писали различные посты в социальных сетях, находясь в Литве.

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