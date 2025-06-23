Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге 23.06.2025, 20:13

Теперь она встретится с полькой Игой Свентек.

Пробившаяся вчера в основную сетку турнира ВТА-500 белоруска в 1/16 финала уверенно одолела соперницу из Германии.

Виктория Азаренко (105 ВТА, Беларусь) - Лаура Зигемунд (103 ВТА, Германия) - 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Несмотря на то, что соперницы находятся практически рядом в мировом рейтинге, наша соотечественница владела большим преимуществом и уверенно взяла верх.

А следующей соперницей Азаренко станет экс-первая ракетка мира Ига Cвентек из Польши, сейчас занимающая в мировой классификации восьмую строку.

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