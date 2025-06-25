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Трамп подтвердил, что встретится сегодня с Зеленским на саммите НАТО

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  • 25.06.2025, 12:40
Трамп подтвердил, что встретится сегодня с Зеленским на саммите НАТО

Глава Белого дома назвал президента Украины «хорошим парнем».

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп подтвердил, что встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленский на саммите НАТО, который сегодня проходит в Гааге.

Об этом сообщает The Telegraph.

«Мы обсудим его трудности, немного сложностей. Зеленский - хороший парень. Я имею в виду, что встречусь с ним сегодня. Не знаю. Думаю, мы будем обсуждать Украину. Да. Кажется, это наиболее вероятно», - заявил американский лидер.

В том же числе Трамп добавил, что неоднократно разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Последний, по его словам, предложил помощь в вопросе конфликта между Ираном и Израилем, но глава Белого дома попросил его о «помощи в отношении России».

«Хорошо, сказал я, сделайте мне одолжение, помогите нам по России, не по Ирану, но он (Путин, - ред.) был очень приятным. Мы поговорим (с Зеленским, - ред.) об этом, мы поговорим. Я думаю, что прогресс достигается», - добавил он.

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