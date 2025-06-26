ГУР показало новейший морской дрон MAGURA W6
- 26.06.2025, 11:04
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Оружие украсили картины киевской художницы.
Украинские разведчики получили новейший дрон MAGURA W6, который профинансировало руководство банка ПУМБ. Новый дрон будет находиться на вооружении у Group 13. Сам же дрон многоцелевой и предназначен для патрулирования моря, наблюдения за воздушным пространством, для выполнения логистических задач и для эвакуации.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины, выложив кадры презентации дрона на своей странице в соцсети.
Источник напоминает, что семейство дронов MAGURA уже нанесло ущерб российскому флоту на сумму более 500 млн долларов. Одновременно с этим противник полностью утратил контроль над акваторией Черного моря.
Для производства дрона руководство банка ПУМБ выделило 8 млн грн. На самом дроне можно увидеть картины киевской художницы и председателя БФ Дианы Подолянчук. Речь идет о «Соборной Украине» и «Киевской Руси».