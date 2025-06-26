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ГУР показало новейший морской дрон MAGURA W6

  • 26.06.2025, 11:04
  • 2,404
ГУР показало новейший морской дрон MAGURA W6

Оружие украсили картины киевской художницы.

Украинские разведчики получили новейший дрон MAGURA W6, который профинансировало руководство банка ПУМБ. Новый дрон будет находиться на вооружении у Group 13. Сам же дрон многоцелевой и предназначен для патрулирования моря, наблюдения за воздушным пространством, для выполнения логистических задач и для эвакуации.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины, выложив кадры презентации дрона на своей странице в соцсети.

Источник напоминает, что семейство дронов MAGURA уже нанесло ущерб российскому флоту на сумму более 500 млн долларов. Одновременно с этим противник полностью утратил контроль над акваторией Черного моря.

Для производства дрона руководство банка ПУМБ выделило 8 млн грн. На самом дроне можно увидеть картины киевской художницы и председателя БФ Дианы Подолянчук. Речь идет о «Соборной Украине» и «Киевской Руси».

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